В Одессе завтра будет введен ряд ограничений.

В Одессе завтра, 2 мая, в связи с годовщиной массовых беспорядков значительно усилят меры безопасности.

Временный исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Жук сообщил, что за правопорядком в центре города будут следить сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и другие представители Сил обороны.

Также на месте будут дежурить сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи.

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"Для обеспечения безопасности, учитывая войну, будет принят ряд ограничений. В частности, вход на Куликово поле (в этом месте 9 лет назад погибло много людей - УНИАН) будет осуществляться через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Перед открытием входа эту территорию осмотрят взрывотехники. В случае объявления воздушной тревоги все граждане должны пройти к ближайшим укрытиям", - рассказали в полиции.

Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации, в региональном главке полиции ситуационный штаб будет оперативно отрабатывать информацию и руководить подразделениями, которые будут обеспечивать публичный порядок.

"Правоохранители сделают все, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность жителей и гостей города в день девятой годовщины событий 2 мая. Призываем всех с пониманием отнестись к временным ограничениям, не пренебрегать сигналами об опасности, избегать скоплений людей", - заявил Жук.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались в Одессе провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади до парка им. Тараса Шевченко, но им помешали представители Антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша.

Начались массовые беспорядки с участием представителей обеих сторон. Это привело к столкновению в центре города (на Греческой площади), где были застрелены шесть человек, в том числе проукраинские активисты.

Потом сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок Антимайдана. Палатки вспыхнули, начался пожар в Доме профсоюзов - из-за огня, дыма, падения из окон здания, которое пылало, погибли еще 42 человека. Пострадали в тот день более 200 человек.

Каждый год в этот день многие люди посещают знаковые места, чтобы почтить память погибших, и также в этот день в Одессе часто бывают провокации. В 2022 году в этот день в городе был введен длительный комендантский час.

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