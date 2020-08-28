В Одессе на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв и пожар.
Об этом сообщает Думская.
"Жители Одесского микрорайона Шкодова Гора сообщают о сильном взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода", - сообщает издание.
По словам очевидцев, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
В полночь к спасателям поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе. Подразделения автоматически направлялись по повышенному рангу вызова “Пожар №3”.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.
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По данным спасателей, в 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 м кв. и в 01:00 объявлен отбой повышенному рангу вызова.
Специалисты обесточили подстанцию, дым выпустили и охладили помещение.
Погибших и пострадавших нет.
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