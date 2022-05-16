На Оболони загорелись грузовики.

В Киеве минувшей ночью прогремел взрыв, который слышали в ряде районов, однако больше всего - в Оболонском.

Об этом сообщал ряд столичных Телеграм-каналов, публикуя фото и видео возгорания и задымления.

Это произошло на фоне воздушной тревоги, объявленной в соседних с Киевской областях.

Утром пресс-служба ГСЧС успокоила киевлян: инцидент не связан с войной, произошел пожар.

"16 мая в 01:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Вербной, 4-а, что в Оболонском районе столицы. На место вызова были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что в грузовом автомобиле Renault возник пожар с распространением огня на рядом расположен грузовой автомобиль DAF. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 01:19 возгорание было локализовано и в 01:27 - ликвидировано", - сообщили спасатели.Известно, что пожаром полностью уничтожен Renault, а у DAF сгорели кабина водителя и колеса. Обошлось без жертв и пострадавших.

Впоследствии спасатели обнародовали видео тушения пожара.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве ночью сгорел кинотеатр.