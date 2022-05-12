Кинотеатр был закрыт уже около 10 лет.

В Киеве загорелся кинотеатр "Тампере", расположенный в Соломенском районе украинской столицы.

Об этом пишут местные каналы в Telegram.

Сообщения о возгорании появились около полуночи. В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве инцидент пока не комментировали.

История кинотеатра:

Кинотеатр был закрыт уже около 10 лет.

В 2020 году сообщалось, что "Тампере" планировали реконструировать и превратить в современный культурный центр с обновленными залами, в том числе, цифровыми – для просмотра фильмов в 3D-формате и, возможно, 5D-формата, с детской комнатой и адаптировать под нужды людей с инвалидностью.