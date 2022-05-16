Начались новые сутки противостояния украинского народа российскому агрессору.

После освобождения населенных пунктов от российских оккупантов в начале апреля 2022 года ситуация в Киеве и области стабилизировалась.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Киеве и области сегодня, 16 мая:

06:00 С сегодняшнего дня метро в Киеве будет работать с 6:00 до 22:00. Наземный общественный транспорт - с 6:00 до 22:30.

С воскресенья, 15 мая, в городе изменено время комендантского часа: он будет действовать с 23:00 до 5:00.

02:52 На днях в Переяславском горрайонном суде состоялись первые за время полномасштабной войны судебные заседания по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Он погиб 31 мая 2019 в результате стрельбы в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Защита бывшего полицейского Ивана Приходько, обвиняемого по делу, просит освободить мужчину из-под стражи и отправить на фронт защищать Украину.

01:05 Жители Киева сообщают о звуках взрывов. Тревоги не было.

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