По предварительным данным, пострадали два человека.

В ресторане на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв.

Об этом сообщает телеканал Украина 24.

По предварительным, пострадали два человека.

На месте взрыва работают правоохранители и пожарные.

По данным НВ, взрыв произошел по адресу Андреевский спуск, 19а, где находится ресторан Канапа.

По неподтвержденной информации, причина взрыва - взрыв газового оборудования. В ресторане произошел небольшой пожар, который быстро ликвидировали.

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Автор: Денис Прядко