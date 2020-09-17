На месте взрыва работают правоохранители / cкриншот из видео
В ресторане на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв.
Об этом сообщает телеканал Украина 24.
По предварительным, пострадали два человека.
На месте взрыва работают правоохранители и пожарные.
По данным НВ, взрыв произошел по адресу Андреевский спуск, 19а, где находится ресторан Канапа.
По неподтвержденной информации, причина взрыва - взрыв газового оборудования. В ресторане произошел небольшой пожар, который быстро ликвидировали.
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