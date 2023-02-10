Эпицентром взрыва стала ювелирная мастерская.

Руководителю частной ювелирной мастерской в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, сообщили о подозрении.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, следствием установлено, что производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий, где произошел взрыв, использовал газовое оборудование.

При этом некоторые элементы оборудования были изготовлены "кустарным" способом, а газовые баллоны, в нарушение установленных требований, размещались в помещении, где непосредственно работали люди.

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Также установлено, что с работниками инструктажи и обучение по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности не проводились, и они не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты.

"В результате таких небрежных действий, во время проведения газопламенных работ, которые относятся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находилось около 20 рабочих", - отметили в прокуратуре.

Руководителя ювелирной мастерской, жителя Киевской области, задержали и сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Взрыв в Дарницком районе Киева

9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы раздался взрыв. В результате взрыва в одноэтажном складском помещении произошло разрушение здания на площади 500 кв. м.

Четыре человека погибли, еще пятеро получили телесные повреждения. Часть людей достали из-под завалов разрушенного здания.

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