На место выехали все службы.

В четверг, 9 февраля, на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева произошел взрыв.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале. По его данным, под завалами могли оказаться люди. Сейчас на место происшествия направили все необходимые службы.

"Прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", - написал Кличко.

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В Киевской городской военной администрации сообщают, что взрыв прозвучал в 15:45. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

"Есть пострадавшие. Информация уточняется", – говорится в Telegram-канале КМВА.

16:10 Позже мэр Кличко добавил, что известно уже об одном погибшем.

16:20 В КМВА также сообщили об одном погибшем, еще трое человек были извлечены из-под завалов. Им оказывают медицинскую помощь. Информация уточняется.

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