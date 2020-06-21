"Вместо комнаты - дыра": жительница взорвавшегося на Позняках дома рассказала, как ее спас сосед
Жительница взорвавшегося на Позняках дома рассказала, как после взрыва ее спас сосед.
Об этом пишет "ГолосUA".
По словам Ирины, она проснулась от того, что ее словно бы что-то толкнуло и подбросило вверх.
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«Я проснулась от того, что меня подбросило на кровати. Возникло чувство паники. Еще толком не зная и не понимая, что произошло, я побежала к входной двери. Она не открывалась. Заклинило. В это время в двери позвонил сосед и я крикнула, что меня заблокировало. Он буквально выломал двери. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть – коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось фактически», - рассказала девушка.
Она добавила, что в течение часа ее и других жильцов пожарные эвакуировали через крышу.
«Однако люди не смогли забрать вещи. Я теперь знаю, что лестниц не осталось вообще и что люди теперь без крыши над головой, дом сильно обрушился», - рассказала она.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва на Позняках.
По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.
Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.
На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.
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