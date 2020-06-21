"Вместо комнаты - дыра": жительница взорвавшегося на Позняках дома рассказала, как ее спас сосед

"Я проснулась от того, что меня подбросило на кровати. Возникло чувство паники", - рассказывает женщина.

Жительница взорвавшегося на Позняках дома рассказала, как после взрыва ее спас сосед.

Об этом пишет "ГолосUA".

По словам Ирины, она проснулась от того, что ее словно бы что-то толкнуло и подбросило вверх.

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«Я проснулась от того, что меня подбросило на кровати. Возникло чувство паники. Еще толком не зная и не понимая, что произошло, я побежала к входной двери. Она не открывалась. Заклинило. В это время в двери позвонил сосед и я крикнула, что меня заблокировало. Он буквально выломал двери. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть – коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось фактически», - рассказала девушка.

Она добавила, что в течение часа ее и других жильцов пожарные эвакуировали через крышу.

«Однако люди не смогли забрать вещи. Я теперь знаю, что лестниц не осталось вообще и что люди теперь без крыши над головой, дом сильно обрушился», - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва на Позняках.

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.

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