Взрыв на Позняках: стала известна окончательная судьба разрушенной многоэтажки

Дом начнут разбирать после того, как люди смогут забрать свои вещи. Когда это произойдет - пока неизвестно.

Многоэтажный дом на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел мощный взрыв, будут сносить, однако перед этим его нужно укрепить для безопасного демонтажа.

Как сообщает "Сегодня", об этом рассказали в столичной горгосадминистрации.

По словам руководителя управления по вопросам гражданской защиты Романа Ткачука, сейчас специалисты разрабатывают проект для укрепления здания. Параллельно идет процесс создания крепления для него.

"Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образованного провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции", - рассказал он, добавляя, что это будет металлическая конструкция, с помощью которой подопрут 9-10 этажи.

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Также установят сквозную металлическую балку, чтобы зафиксировать аварийные плиты.

"После того, как крепление будет установлено на здании, начнется процесс вынесения личных вещей жителей из пострадавших квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать дом", - отметил Ткачук.

По данным специалистов строительной лаборатории, сейчас поврежденное здание не разрушается - об этом свидетельствуют соответствующие измерения.

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Что касается дат начала работ по укреплению здания и его демонтажа, то их пока не называют - проект еще не утвержден.

Жители дома о планах власти знают. Они говорят, что 21 семья уже получила сертификаты на новые квартиры, 19 еще ожидают их.

Взрыв на Позняках: что известно

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

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