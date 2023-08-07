В больнице пострадавшему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга и рваную рану головы.

Начальник одного из военкоматов Полтавской области избил подчиненного до потери сознания. Руководитель районного ТЦК решил "прикрыть рот" пострадавшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях в коллективе.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Отмечается, что руководитель ТЦК взял провести "воспитательную работу" двух подчиненных пострадавшего.

"Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был потерпевший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор. Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов приходило в туловище и голову. Избиение продолжалось даже, когда он лежал на земле. Пострадавший на некоторое время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, когда увидели его в беспомощном состоянии", – говорится в сообщении.

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В больнице пострадавшему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, ушибную рваную рану головы. Кроме того, у него было надорвано ухо.

Военкому и еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405). Также решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Избиение подчиненного военкомами – скандал на Ровенщине

В Ровенской области военкомы издевались над подчиненным. Его били битой и ставили на колени. У одного из подозреваемых во время обысков нашли наркотические вещества. Отмечается, что пока руководитель Ровенского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, начальник районного военкомата все это снимал на телефон.

Дело попало в суд. Главу Ровенского ТЦК взяли под стражу без права внесения залога. Известно, что ему инкриминируют превышение власти или служебных полномочий – военкому грозит до 12 лет заключения.

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