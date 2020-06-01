В Харькове в результате падения с восьмого этажа погиб мужчина

Мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков.

В Харькове в результате падения с 8-го этажа жилого дома погиб 45-летний мужчина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, информация об инциденте, который произошел на проспекте Гагарина, поступила сегодня, 1 июня, в 12:11.

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Забашта добавил, что 45-летний мужчина выпал с 8-го этажа девятиэтажки и от полученных травм скончался до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове 42-летняя женщина со своим 6-месячным сыном выпрыгнула из окна 19-го этажа жилого дома. Оба погибли.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту смерти ребенка (п.2 ч.2. ст.115 УК «умышленное убийство») и по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июня, в Харькове мать с ребенком выпали из 16 этажа и погибли на месте.

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