По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два пешехода и три полицейских.

Во Львове водитель внедорожника не пропустил на дороге авто патрульных, сопровождавшее в больницу больного младенца.

Как сообщает Патрульная полиция Львовской области, авария произошла вчера, 20 июня, около полуночи на перекрестке площадей Торговой и Ризни, в центре города.

По словам полицейских, в 23:15 к ним обратился взволнованный львовянин и сообщил, что его 9-месячному ребенку очень плохо - малыш задыхался, и попросил патрульных помочь быстро добраться в детскую больницу.

Читайте такжеВ ДТП погибла 21-летняя украинская рекордсменка (фото)

«Родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно - и патрульные, и такси, полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение. На перекрестке площадей Ризни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных», - говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения повреждены оба автомобиля.

По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два пешехода и три полицейских. После осмотра медиками их отпустили домой.

Ребенка доставили в больницу и передали врачам.

По данным "Варта-1" после удара автомобили выбросило на пешеходную зону возле Львовского оперного театра, где они сбили парня и девушку.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзикадзе