СБУ заявила о проведении следственных действий, решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам открытого уголовного производства.

Членов общественного формирования по охране общественного порядка "Муниципальная варта" подозревают в организации незаконного стрелкового полигона в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе столицы. Досудебным следствием установлено, что к организации полигона причастны члены «Муниципальной стражи».

Сообщается, что тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС.

В ходе обысков в жилье фигурантов обнаружены и изъяты: гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США, почти сотня патронов различного калибра, значительное количество охотничьего нарезного оружия.

В СБУ сообщают, что в настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам производства.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским УП ГУ НП в г. Киеве и при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры.

29 июня в Киеве приняли присягу первые 36 патрульных киевского городского общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная стража".

Он отметил, что создание такого подразделения - это первый шаг к появлению муниципальной полиции в украинской столице.

"Муниципальная стража" работала сначала на общественных началах.

В 2018 году депутаты Киевского городского совета добавили общественное формирование «Муниципальная стража» в список исполнителей городской программы «Безопасная столица».

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Автор: Инна Андалицкая