Взрослы, проходившие мимо, никак не отреагировали на выходку школьников.

В Николаеве подростки катались на самокатах на плитах Вечного огня посреди мемориального комплекса погибшим во время Второй Мировой войны в сквере имени 68-ми десантников в центре города.

Об этом говорится в сюжете телеканала МАРТ.

Сначала они сидели на плитах братской могилы и курили. А после этого принялись кататься на самокатах - прямо на памятной стеле и на плитах, где расположен Вечный огонь.

Взрослы, проходившие мимо, никак не отреагировали на выходку школьников. В действиях подростков не увидели ничего предосудительного также и некоторые пользователи сети:

"Постоянно на проспекте Победы в Киеве, напротив Цирка, такие подростки катаются на подобных комплексах. И это нормально. Будь я павшим дедом, я бы радовался, что мои правнуки катаются рядом и радуются жизни. Как пример ненормальности, могу привести пример, когда подростки устраивают стриптиз, или справляют нужду, как в России".

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Автор: УНИАН