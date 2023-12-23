Глава Херсонщины предупредил украинцев, чтобы они не связывались с этими двумя волонтерскими организациями.

Представители волонтерских организаций "Єдина Україна" и "Аджалик" получили разрешения на выезд за границу через систему "Шлях" и решили не возвращаться в Украину. Из страны сбежали сразу 10 человек, рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"К большому сожалению, не все, кто называет себя благотворителями, таковыми являются на самом деле. Мною были выданы распоряжения о разрешении на пересечение границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалик". Они выехали за пределы страны и привезли обещанную гуманитарную помощь, сделали фото, отчитались", - рассказывает глава Херсонщины.

По его словам, после того, как волонтеры решили пересечь границу второй раз, обратно они уже не вернулись.

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"Речь идет о 10 человек. Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы. Сотрудничаем, чтобы привлечь их к ответственности. Эти недоорганизации больше не получат согласования на выезд за границу", - рассказал Прокудин.

Бегство украинцев за границу - последние новости

Как писал УНИАН, из Украины каждый день выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста. Речь идет о тех, кто имеет на это законное право - водители, волонтеры и т.п. Практически все они потом возвращаются. Но пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы около 100 украинцам.

В то же время, как подсчитали австрийские журналисты, с начала полномасштабного вторжения из Украины выехали более полумиллиона мужчин призывного возраста. Кто-то сбежал по поддельным документам, кто-то – с помощью контрабандистов.

В Евростате говорят, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, которые по возрасту подпадают под призыв.

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