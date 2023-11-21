В Германию с 24 февраля 2022 года приехал ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет – и это лишь официальные данные.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехали более полумиллиона мужчин призывного возраста, части из них выезд за границу официально запрещен. Кто-то сбежал по поддельным документам, кто-то – с помощью контрабандистов.

Об этом пишет австрийское издание Exxpress. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала война Украину покинули примерно 6,3 млн граждан. Большинство из них – женщины и дети. При этом в Евростате говорят, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, которые по возрасту подпадают под призыв.

Только в Германию, по данным Федерального Министерства внутренних дел, с начала войны 24 февраля 2022 года в Германию приехал ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. 189 484 мужчины все еще находятся там сегодня. И эти данные охватывают лишь тех, кто зарегистрирован официально. По оценкам министерства, еще 100 тысяч человек не зарегистрировались и находятся в стране нелегально.

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Похожая ситуация и в Австрии – туда выехали как минимум 14 тысяч украинских мужчин. Кто-то по поддельным документам, кто-то с помощью контрабандистов. Сообщается, что некоторые из них заплатили до 10 тысяч долларов за справку, подтверждающую их непригодность к военной службе.

При этом реальное число сбежавших мужчин призывного возраста может быть в разы больше.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

По информации от Государственной пограничной службы Украины, официально выехать из Украины могут мужчины призывного возраста, которые относятся к одной из следующих категорий:

человек с инвалидностью;

лицо, снятое с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

лицо, признанное в установленном порядке лицом с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет и так далее.

Кроме того, разрешен выезд за границу мужчинам, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми. Этой схемой часто пользуются организаторы выездов для уклонистов. Недавно в Одесской области правоохранители задержали оранизатора подобной схемы, которая подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста.

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