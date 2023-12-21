Андрей Демченко отметил, что около 100 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы.

Представитель Западного регионального управления пограничной службы заявил, что из Украины каждый день выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста. Анализ показал, что больше мужчин въезжали в Украине, а не выезжали.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщил, что мужчины имеют право пересекать границу в соответствии с правилами, которые действуют сейчас. При этом он уточнил, что пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы около 100 украинцам.

По его словам, большинство мужчин - водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров, а также те, кто значится в системе "Шлях".

Видео дня

"Если говорить о правилах пересечения границы, то понимаем, что должны происходить грузоперевозки, должны курсировать автобусные рейсы. Это водители, собственно, мужчины, которым также разрешено пересекать границу на выезд. Они составляют 50% от общего числа украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые пересекают границу на выезд из Украины", — рассказал Демченко.

Также он отметил, что 15-17% – лица с инвалидностью и многодетные родители, около 7% – непригодные к военной службе мужчины, а еще 3% - волонтеры.

"Не стоит делать проблему из того, что такое количество мужчин пересекает границу. Ведь происходит движение как на выезд из Украины, так и на въезд", - подытожил спикер ГПСУ.

Выезд мужчин за границу во время войны в Украине

В ноябре 2023 года издание Exxpress сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехали более полумиллиона мужчин призывного возраста. При этом некоторым из них выезд за границу запрещен.

Так, в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинцев-мужчин, которые подпадают под призыв.

Вас также могут заинтересовать новости: