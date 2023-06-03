Не все мужчины, выехавшие через систему "Шлях", вернулись в страну в установленные сроки.

Государственная пограничная служба усилит контроль по установлению законных оснований для пересечения государственной границы мужчинами, которые внесены в систему "Шлях".

Как сообщили в ГПСУ, это связано со злоупотребление системой "Шлях", что является правонарушением. В частности, не все уехавшие мужчины вернулись в страну в установленные сроки.

"Сейчас 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены. Соответствующие решения принялись в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины", - отметили пограничники.

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Выезд мужчин за границу - что известно

Как сообщал УНИАН, из-за введенного в Украине военного положения в связи с полномасштабным вторжением России для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу.

Впрочем, в правилах есть исключения, согласно которым мужчин все же могут выпустить за пределы Украины с обязательным условием о возвращении в отведенные сроки. Впрочем, этой системой также пользуются дельцы, которые подделывают документы, подтверждающие право на выезд, тем самым помогая мужчинам пересечь границу.

Из-за возможности "избранным" гражданам Украины пересекать границу на фоне запрета для других периодически возникают скандалы. В частности, из-за злоупотреблений в январе пришлось запрещать чиновникам выезд за границу с негосударственной целью. А уже весной в Минкульте ужесточили правила выезда для художников, артистов, журналистов за границу. Все из-за комика Андрея Щегеля, который якобы законно выехал за границу с разрешением Минкульта, но затем публично отказался возвращаться обратно.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал закон об ответственности военнообязанных мужчин, которые во время войны незаконно выехали из Украины. По его словам, сейчас якобы не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину. Однако отметим, что Уголовный кодекс предусматривает наказание за незаконное пересечение границы, а Конституция Украины содержит норму о том, что законы обратной силы не имеют, поэтому наказывание тех, кто выехал до возможного вступления в силу анонсированного Клименко закона, может нарушать Конституцию.

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