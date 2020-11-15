На место направлены кинологи и взрывотехники.

В Одессе неизвестный "заминировал" помещение территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Как сообщается, на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что административное здание по улице Косовская заминирована. Сейчас там размещается территориальная избирательная комиссия.

Сейчас на место происшествия направлены работники взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

Как сообщил УНИАН представитель одной из политсил, правоохранители прибыли на Косовскую после 15:30. По его словам, до их приезда возле входа в здание было несколько десятков молодых мужчин.

«Парни спортивного телосложения, в масках, в частности, медицинских. На контакт не идут, на вопросы - кто они и откуда - не отвечали», - сказал представитель политической партии, отметив, что, когда прибыли правоохранители, неизвестные отошли от входа в здание.

Кроме того, по его словам, в этом же здании на Косовской находится избирательный участок, и работа его не прекращена.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Лариса Козовая