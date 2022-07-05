Разбор завалов торгово-развлекательного центра в Кременчуге уже завершен, узнали журналисты.

В Кременчуге после вражеского ракетного обстрела торгово-развлекательного центра неизвестна судьба одной женщины, специалисты буквально просеивали пепел, чтобы найти останки.

Спасатели уже завершили разбор завалов, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты отметили, что общее количество жертв, по последним данным, 21 человек, а около двух десятков пострадавших находятся в больницах.

Во время воздушной тревоги, которая была перед ракетным ударом, большее количество посетителей вышло, поэтому большинство погибших - сотрудники магазинов.

"Не нашли только Ларису, маму Даши Коханивской. Девушка до сих пор надеется... на чудо", - говорится в сюжете.

Напомним, российские оккупанты запустили ракеты по ТРЦ в Кременчуге 27 июня. Позже стало известно, что вражеские ракеты были запущены из Курской области России бомбардировщиками. Противник запустил по ТРЦ ракеты Х-22.

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