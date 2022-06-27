В Полтавской ОВА пообещали больше подробностей со временем.

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты осуществили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его информации, "прилетов" было несколько, однако Лунин сначала не раскрыл детали.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях", - написал Лунин.

Через 5 минут глава ОВА объявил об отбое воздушной тревоги.

Несколько минут назад Лунин уточнил, что есть попадания в гражданский объект. "В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей со временем", - добавил он.

Добавим, что звуки взрывов слышны в Полтаве. По словам мэра Александра Мамая, детали выясняются.

"Полтавцы, в городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - написал Мамай.

В течение последних нескольких дней Россия усилила ракетные атаки. В частности, утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс - службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Кроме того, вчера российские оккупанты нанесли ракетных ударов по Черкасской области, в результате есть погибший. Пять человек пострадали.

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