Противник обстрелял Кременчуг ракетами Х-22, поделились в ВСУ.

Ракеты в ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из Курской области России.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противник не раз обстреливал военные и гражданские объекты, было много пострадавших и жертв. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячью гражданских, здание пылало.

По состоянию на 19:30 известно о более 40 раненых и 10 погибших в результате удара.

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