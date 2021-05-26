Тормозная система была повреждена уже несколько недель и должностные лица канатной дороги знали об этом.

Генпрокуратура Италии сегодня задержала трех человек, подозреваемых в аварии на канатной дороге в районе горы Моттароне, где в результате обрыва кабины погибли 14 человек.

По версии следствия, трос, по которому двигалась кабина, оборвался из-за отказа системы экстренного торможения, пишет Liga.net со ссылкой на RaiNews.

Следствие отмечает, что тормозная система была повреждена уже несколько недель и должностные лица канатной дороги знали об этом.

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По результатам расследования были арестованы три человека: 56-летний владелец компании Луджи Нерини, а также начальник и инженер службы эксплуатации канатной дороги.

Правоохранители предполагают, что они знали о неисправности тормозной системы, но продолжали эксплуатировать канатную дорогу и перевозить туристов, чтобы не останавливать систему и не упускать текущую прибыль.

"Сотрудники были уверены, что трос не оборвется и пошли на риск, что, к сожалению, привело к смертельному исходу", - отметила одна из прокуроров Олимпия Босси.

Обрыв кабины на канатной дороге в Италии: что известно

23 мая в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой около 1,5 тыс. м.

Обрыв каната произошел на самом высоком участке маршрута в 300 м от вершины горы. Кабина рухнула на лесистом труднодоступном участке, что осложнило операцию по спасению.

Дорогу впервые открыли в 1970 году. Последний раз ее полностью ремонтировали в период с 2014 по 2016 год.

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Автор: Александр Топчий