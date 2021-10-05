Движение по трассе полностью перекрыли

На трассе "Киев-Чоп" возле Львова в результате столкновения пяти автомобилей погиб человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области.

Отмечается, что ДТП с участием пяти транспортных средств произошло 5 октября около 09:00 возле населенного пункта Ярычев Львовского района.

По данным полиции, на трассе столкнулись Volkswagen Passat, грузовик DAF, Renault Master, Peugeot Boxer и Skoda Octavia. Водитель Volkswagen погиб на месте.

"Движение полностью перекрыто. Патрульные организовывают объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине произошло серьезное ДТП при участии микроавтобуса и двух грузовиков, в котором погибли четыре человека, еще семеро травмировались. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, столкнулся с грузовиками DAF и КАМАЗ с прицепом.

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Автор: Мирослава Бзикадзе