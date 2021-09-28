В микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter вместе с водителем ехали 11 человек, среди которых были и несовершеннолетние.

На Николаевщине полиция расследует обстоятельства ДТП при участии микроавтобуса и двух грузовиков, в котором погибли четыре человека, еще семеро травмировались.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла в понедельник, 27 сентября, около 19:55 на автодороге "Снигиревка - Калиновка" перед селом Широкое. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, столкнулся с грузовиками DAF и КАМАЗ с прицепом.

В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семеро пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, медики и спасатели.

Напомним, вблизи пгт Казацкое Каховского района Херсонской области, на автодороге Р-47 "Херсон - Новая Каховка - Геническ", в ночь на 26 сентября столкнулись три автомобиля, погибли два человека.

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Автор: Денис Прядко