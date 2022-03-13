Уже расследуется более 1,7 тыс. военных преступлений Российской Федерации в Украине.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в социальной сети Facebook.
"Прокуратура фиксирует каждое военное преступление РФ на нашей земле - сейчас расследуется уже 1 717 уголовных производств", - заявила генпрокурор.
Из них 1 059 касаются нарушений законов и обычаев войны, а 658 - другие преступления.
Также Венедиктова напомнила о сборе доказательств российской агрессии на единой общегосударственной платформе warcrimes.gov.ua.
"Если вы стали свидетелем или жертвой, имеете фото или видеодоказательства - приобщайтесь к нашему фронту справедливости", - отметила генпрокурор.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 марта уже четыре европейские страны взялись за расследование российских военных преступлений.