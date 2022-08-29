Как заявляют на предприятии, силовики не имели законных оснований для следственных действий и вели себя агрессивно, в частности подвергали сотрудников опасности во время воздушных тревог.

В Желтых Водах на Днепропетровщине СБУ с вооруженным обыском ворвалась на территорию табачной фабрики "Юнайтед Табако". Как заявляют на предприятии, силовики не имели законных оснований для следственных действий и вели себя агрессивно, в частности подвергали сотрудников опасности во время воздушных тревог.

Как пишет "СтопКор", 16 июня 2022 года в отношении дистрибьютора ООО "Торговый дом Юнайтед Табако" было открыто уголовное производство на основании жалобы жителя Днепропетровщины на якобы низкое качество сигарет. Уже 26 августа против компании было открыто еще одно производство - на этот раз по статье о финансировании террористических группировок "Л/ДНР". В тот же день Красногвардейский райсуд Днепра дал разрешение на обыск, который состоялся уже через несколько часов.

После обеда в пятницу, 26 августа около 100 вооруженных силовиков прибыли с обыском, но по адресу совсем другого предприятия - ООО "Юнайтед Табако", фабрики, имеющей другие реквизиты и занимающейся не дистрибуцией, а собственно производством табачной продукции. "Наши юристы отметили, что адрес, реквизиты не совпадают. То есть они должны были приехать в другую компанию, а приехали к нам. Никаких конкретных обвинений в наш адрес нет. Законные основания для того, чтобы они здесь находились, неизвестны. Все это выглядит как полнейший произвол со стороны правоохранительных органов", - сообщил директор ООО "Юнайтед Табако" Вячеслав Вершута.

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Как сообщил журналист "СтопКора" с места событий, сотрудники СБУ вели себя вызывающе и агрессивно, угрожали выбить дверь. Фактически на два дня они остановили работу предприятия и заблокировали доступ к нему руководителю, сотрудникам и журналистам. Даже во время воздушных тревог силовики не пускали людей на территорию завода, где среди прочего расположено бомбоубежище.

В ситуацию с несанкционированным обыском вмешались и местные власти. Городской голова Дмитрий Ханис заявил, что ООО "Юнайтед Табако" является одним из градообразующих предприятий, что обеспечивает работой более полутысячи человек, платит налоги и помогает армии. "В городе сейчас работают и платят налоги лишь несколько предприятий. Работающие предприятия мы ценим, потому что ситуация с наполнением бюджета - затруднительная, около 60%. Город выживает... Компания выпускает целый спектр бесплатной продукции для нужд ВСУ - без права продажи и перепродажи. Люди, которые здесь работают, - патриоты", - отмечает мэр.

Со своей стороны в СБУ от комментариев отказываются. По данным издания, предварительно известно о намерениях правоохранителей изъять и вывезти с территории предприятия дорогостоящее оборудование.