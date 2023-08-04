Своим приближенным он выделил почти 1 миллион гривень доплат.

Бывшего руководителя Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки уличили в незаконном повышении военных выплат для приближенных лиц. Также он помогал представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности. ГБР открыло уже более 100 производств по злоупотреблениям в военкоматах.

Как информирует Государственное бюро расследований, последнее время он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП, а в должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП находился с июля по декабрь 2022 года.

По данным ГБР, тогда военком без законных оснований направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. Однако эти работники военкомата находились в зоне боевых действий по свободному графику, как в отпуске. Следствие установило, что они не были назначены на должности в боевом подразделении, не участвовали в боях и безосновательно находились в прифронтовой зоне.

Военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок об участии в боевых действиях и начислил им дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981,3 тыс. гривень.

Более того, один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 тыс. грн денежной помощи в связи с потерей трудоспособности вследствие участия в боевых действиях.

Также установлено, что руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям. Также он помог одному из "криминальных авторитетов" сняться с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.

Работники ГБР провели обыски по местам работы и проживания руководителя военкомата в Запорожье и в городе Мирноград Донецкой области. Были найдены доказательства противоправной деятельности и личные фото подчиненных, получавших безосновательные выплаты во время так называемого "несения службы".

ГБР задержало военкома и сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Скандалы с военкомами - что сообщалось

Как известно, в Одесской области обнаружили еще одного военкома-миллионера, который якобы обогатился во время войны. В социальных сетях была распространена информация о том, что "депутат и военком из города Южный, Смирнов, стал долларовым миллионером во время войны, еще и "пригрел" в ТЦК двух своих соратников".

В то же время на Закарпатье было уличено в злоупотреблении руководство районного территориального центра комплектования-начальник одного из подразделений РТЦК использовал военнослужащих для строительства собственного дома.

Также известно о еще одном скандале. Военкком на Днепропетровщини за время военного положения приобрел имущества на 350 тысяч долларов.

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