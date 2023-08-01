На Днепропетровщине провели обыски у областного военкома, которого подозревают в незаконном обогащении.

За полтора года полномасштабного вторжения России на территорию Украины руководитель областного ТЦК в Днепре успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры. Его может постигнуть судьба скандального одесского военкома Борисова.

Как сообщает Нацполиция, фигурант также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 метров квадратных. Однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.

Как информирует источник УП, подозреваемым является Анатолий Пикало.

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Согласно с информацией Офиса Генпрокурора, прокуроры совместно с оперативниками УСР в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы, 6-ю адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких лиц, а также автомобилях.

Военкому может грозить наказание по ч. 1 ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины: лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Скандалы с военкомами в Украине - детали

Весной 2023 года появилась информация о том, что семья главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова приобрела дорогую недвижимость в Испании во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, у жены военкома появилось офисное помещение за границей, также семья купила новый Mercedes Gelendvagen. Отмечалось, что доход семьи таких расходов не покрывает. ГБР выяснило, что Борисов за вознаграждение давал указание своим подчиненным не призывать на службу военнообязанных.

Этого уволили с должности и сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Впоследствии Борисова задержали в Киеве и взяли под стражу с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривен, а суд арестовал имущество его семьи.

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