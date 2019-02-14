Одного из руководителей контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже на Россию (видео)

До завершения внутреннего расследования контрразведчик находится дома.

Главу департамента контрразведки Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре отстранили от обязанностей из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

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Об этом сообщает бельгийское издание De Morgen со ссылкой на источники, передает ЕвроПравда. Сообщается, что Клемент Вандерборре работает на контрразведку Бельгии в течение 40 лет. В последнее время его младшие коллеги начали жаловаться на стиль его руководства. Кроме того, Вандерборре подозревают в том, что он уничтожал конфиденциальные документы в офисном шредере.

До завершения внутреннего расследования Вандерборре находится дома. Его офис закрыт с января. В то же время сам Вандерборре отрицает все обвинения.

Что касается обвинений в шпионаже на РФ, то издание упоминает о письме одного из сотрудников бельгийской контрразведки. В письме утверждается, что Клемент Вандерборре во время спецоперации в Сербии в 2016 году предоставил гражданке Сербии доступ к конфиденциальной информации. Женщина, вероятно, работала как двойной агент в пользу России.