В бюро рассказывают о "черных" и "серых" схемах злоупотреблений в военкоматах во время войны.

Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины открыло более 100 уголовных производств по злоупотреблениям в военкоматах.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире Национального телемарафона.

"Тема военкомов является достаточно чувствительной, она резонирует в обществе. Я имею на сегодня данные, что после начала полномасштабного вторжения Центры комплектования и социальной поддержки (когда-то военкоматы - УНИАН) начали очень оперативно работать и, сейчас, мы говорим, что в ГБР расследуется более 100 уголовных производств по злоупотреблениям в военкоматах. 21 человеку уже объявлено о подозрении, и восемь обвинительных актов, в которых фигурирует 16 человек уже направлены в суд. Мы ожидаем приговоров", - сообщила она.

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По ее словам, люди, которые работают в военкоматах и помогают "уклонистам" смогли "присвоить в свой карман" где-то более одного миллиона гривен. "Но с тех пор, как начинаются уголовные производства и есть подозрение, что была получена неправомерная выгода из-за злоупотребления служебным положением, то досудебное расследование обращается в суд, который накладывает арест на имущество, а это залог того, что средства будут компенсированы в государственный бюджет".

Сапьян рассказала, что есть "серые" и "черные" схемы, которыми пользуются в некоторых военкоматах.

"За доллары в зависимости от региона и от периода войны – в 2022 году за справку о непригодности к военной службе в Донецкой области просили полторы тысячи долларов, а на Львовщине – 3-5 тысяч долларов. Сейчас такая тенденция, что стоимость за предоставление таких фальшивых документов растет, потому что есть угроза попасть за решетку за такие преступления", - сообщила она.

При этом отметила, что "черные" схемы – это выдача "липовых" справок, оформление инвалидности и опекунства, что не соответствует действительности, а также организация за деньги переправки "уклонистов" через границу незаконным способом – через леса, реки, в багажниках автомобилей. Сапьян напомнила о резонансном уголовном производстве в отношении одесского военкома.

"По предварительным данным, он давал указания своим подчиненным не призывать определенных лиц. Это "серая" схема", - сказала она.

Сапьян отмечает, что случаи нарушений фиксировались не только в Одесской области, но и в Винницкой, Черкасской, Львовской, Киевской областях.

"Мы понимаем, что чем дольше длится война, то перед нами становится все больше вызовов", – добавила она.

Инцидент со взяточничеством в военкоматах: что известно

Как сообщал УНИАН, весной стала известной информация о приобретении во время войны семьей начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова поместья в Испании стоимостью более трех миллионов евро. Дом зарегистрирован на мать военкома, а его жена оказалась владелицей офисного помещения на одной из главных улиц в Марбелье. Кроме того, семья Борисова смогла приобрести автомобиль – Mercedes Gelendvagen.

По данным ГБР, в ходе расследования по факту незаконного обогащения, выяснилось, что военком давал указания подчиненным не призывать отдельных лиц за вознаграждение.

28 июня пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Борисов уволен с должности.

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