В городе несовершеннолетний смог остановить маршрутку и оказал помощь водителю, узнали журналисты.

В городе Мелитополь Запорожской области в маршрутке №11 во время движения водителю стало плохо, микроавтобус на оживленном проспекте выехал на полосу встречного движения, и жизни пассажиров оказалась в опасности.

Ситуацию взял под контроль 17-летний пассажир Александр Оганьян – парень из конца салона прибежал к водителю, вывел маршрутку на ее полосу и остановил, сообщает mv.org.ua.

Парень рассказал, что другие пассажиры кричали: "Водителю плохо!", "Останавливайте автобус!".

Читайте такжеСтоличный маршрутчик возмутил сеть грубым нарушением ПДД и попал на видео: киевляне отреагировалиПосле того, как маршрутка была остановлена, Оганьян вызвал скорую и сотрудников полиции и вместе с еще несколькими пассажирами оказывал помощь водителю.

"Водителя трясло, мы придерживали ему челюсть и голову, чтобы избежать травм и асфиксии (удушья – Ред.)", – поделился парень.

Позже выяснилось, что Оганьян учится водить транспортные средства, а помощь людям научился оказывать на базе мелитопольской организации "Пласт".

Напомним, в сентябре в Ривне сотрудник железной дороги на переезде за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь пешеходу, который был в наушниках и не слышал, что приближается поезд.

Автор: Екатерина Присяжнюк