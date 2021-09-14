Спасенный пешеход после инцидента просто пошел дальше, а его спаситель не считает, что сделал что-то особенное.

В Ривне на железнодорожном переезде сотрудник железной дороги за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь пешеходу.

Пешеход шел в наушниках и не слышал, что приближается поезд. Железнодорожник за секунды до появления поезда вырвал у пешехода из ушей наушники и оттолкнул его как можно дальше от рельсов, говорится в сюжете ТСН.

Жизнь пассажиру спас дежурный по переезду. Пешеход, которого он спас, после инцидента просто пошел дальше.

"Руководство сейчас думает, как наградить подчиненного за этот поступок (спасение пешехода – Ред.)", – выяснили журналисты.

Спаситель не хочет общаться с сотрудниками СМИ. Мужчина сказал, что сделал то, что должен.

Ранее в Украине только в сентябре на железной дороге погибло много людей. В частности, в Одессе электропоезд смертельно травмировал мужчину, который переходил пути на железнодорожной станции "Одесса-Застава-2".

Также Под Киевом – в Тарасовке – электричка сбила парня-подростка. СМИ писали, что погибший окончил 9 класс школы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк