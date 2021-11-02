В момент инцидента в салоне были пассажиры, они пытались спасти мужчину.

Во Львове водитель маршрутного автобуса умер за рулем.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОО "Удобный город".

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 2 ноября, на проспекте Черновола.

Согласно информации, водитель автобуса №47-А съехал с проезжей части, снес несколько столбцов и дорожный знак.

Водителя вытащили на газон и пытались оказать ему медпомощь. Однако мужчина умер. Предварительная причина смерти – сердечный приступ.

В комментарии корреспонденту УНИАН в пресс-службе АТП-1, которое обслуживает маршрут №47-А, сообщили, что водителю – 55 лет, на предприятии он работает три года.

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"Он опытный водитель, спокойный, коммуникабельный человек, - говорит пресс-секретарь АТП-1 Ирина Левунова. - Перед выездом на маршрут прошел медосмотр, никаких замечаний у медиков не было, на состояние здоровья никогда не жаловался. Что стало причиной смерти должна установить экспертиза. "Скорую" вызвали пассажиры, до приезда медиков они пытались оказать ему первую медпомощь".

В результате ДТП пассажиры не пострадали.

Как сообщал УНИАН, в июле в Киеве водителю троллейбуса стало плохо за рулем, впоследствии он умер. Водитель остановился и потерял сознание на перекрестке, спасатели начали проводить реанимационные действия - массаж сердца и искусственное дыхание.

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Автор: Мирослава Бзикадзе