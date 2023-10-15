Столкновение 2 машин случилось на трассе "Трускавец-Львов".

Во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: на трассе "Трускавец-Львов" столкнулось 2 автомобиля. Предварительно известно о 3 погибших, еще 5 человек травмированы.

На данный момент обстоятельства аварии выясняет полиция, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

ДТП произошло вблизи села Дрогобыч (Львовская область), сообщение о происшествии спасатели получили сегодня в 09:21. На трассе столкнулись машины "Toyota Land Cruiser" и "Volkswagen Caddy".

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"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Для спасения людей из разбитых авто пришлось использовать спецоборудование. Таким образом спасатели смогли извлечь двух пострадавших из салона "Volkswagen Caddy", сейчас им помогают врачи.

Всего в рамках ликвидации последствий аварии задействовали 10 спасателей и 2 единицы спецтехники, уточнила ГСЧС.

Во Львовской области погибла молодая девушка из-за "глупого" ДТП

Накануне стало известно, что во Львовской области из-за аварии погибла 19-летняя девушка: она решила проехаться на капоте машины ВАЗ-2102, которой управлял нетрезвый водитель. 13 октября ее мертвой нашли в одном из сел области. Тогда выяснилось, что погибшая не удержалась на капоте ВАЗ-2102 - она упала и получила травму головы несовместимую с жизнью. 22-летний водитель транспорта, которым оказался местный житель, ждет судебного решения. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения.

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