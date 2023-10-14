Полиция задержала нетрезвого водителя.

Погибла 19-летняя девушка, решившая покататься на капоте автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что вчера, 13 октября, в одном из сел Львовского района на дороге обнаружено тело девушки без признаков жизни с травмой головы.

В полиции отмечают, что травмы, обнаруженные на теле девушки, были нехарактерными для автонаезда. Но позже установили, что гибель была таки в результате дорожно-транспортного происшествия.

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Следствие установило, что ночью 22-летний житель села, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2102, а погибшая девушка во время движения находилась на капоте транспортного средства. "Она не удержалась и упала на проезжую часть, получив травму головы, от которой скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Автомобиль правоохранители разыскали и изъяли на арешплощадку. Водитель транспортного средства задержан, а суд изберет ему меру пресечения.

Следователи полиции, при процессуальном руководстве Жовковской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Страшная авария в Кировоградской области: из-за пьяного водителя погиб военный с маленькой доченькой

Как сообщал УНИАН, в сентябре в страшной аварии в Кировоградской области погиб украинский военный, а его дочь скончалась в больнице. ДТП произошло из-за нетрезвого водителя на Skoda Fabia, который вылетел на встречную полосу движения.

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