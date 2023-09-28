В результате столкновения машин есть погибшие. Одно из авто разорвали на части.

Сегодня около 18.00 на улице Наумова, что в Святошинском районе Киева, произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. В результате ДТП погибли два человека, а еще двое граждан получили телесные повреждения.

В полиции отмечают, что ведется расследование. По предварительной информации, водитель автомобиля "MITSUBISHI LANCER" не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями "KIA SORENTO", "SKODA FABIA" и "RENAULT SANDERO".

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"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "MITSUBISHI LANCER" погибли, водитель и пассажир автомобиля "KIA Sorento" получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На место ДТП прибыли патрульные полицейские, следователи по расследованию ДТП столичного главка и врачи.

Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм аварии.

На фото с места ДТП видно, что один из автомобилей разорван на части.

В Украине произошло смертельное ДТП с участием полицейского

Как сообщал УНИАН, на днях в Ивано-Франковской области полицейский за рулем автомобиля насмерть сбил подростка.

Трагедия произошла около 22:20 в пятницу, 22 сентября, в селе Ценява Коломыйского района. В полиции сообщили, что водитель автомобиля "BMW", находясь вне службы, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на парня. От полученных травм 16-летний подросток погиб. В полиции утверждают, что их работник, находившийся за рулем, был трезв - это показала проверка на месте происшествия.

По этому ДТП Прикарпатская полиция проводит служебное расследование. В свою очередь Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

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