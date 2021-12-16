В областном центре погибли мужчина и женщина, которым еще даже не исполнилось 30 лет.

Во Львове в результате пожара в квартире погибли мужчина и женщина в возрасте 27 и 28 лет.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сообщение о пожаре в квартире одного из многоэтажных домов на улице Кульпарковской во Львове поступило сегодня, 16 декабря, около 05:30.

"После локализации возгорания на месте происшествия были обнаружены два человека – мужчина и женщина – жители Львова в возрасте 27 и 28 лет, оба – в бессознательном состоянии. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти их жизни. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Львовщине мужчина зарезал беременную жену и пытался себя убить на глазах у дочери (видео)По данному факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара.

Ранее похожая трагедия случилась в Одессе. В одной из больниц города скончались двое пострадавших в результате пожара, который произошел 26 ноября в высотном жилом доме на ул. Королева, 6-летний мальчик остался сиротой.

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Автор: Светлана Макринская