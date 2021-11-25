В преступную группировку входили жители разных регионов Украины, их ранее судили за совершение тяжких преступлений.

На Львовщине правоохранители сообщили о подозрениях участникам группировки, которые совершали вооруженные разбойные нападения, пытки и убийства людей.

Об этом сообщает портал МВД.

"Злоумышленники с огнестрельным и холодным оружием совершали жестокие нападения на дома жителей и офисные помещения. Требуя деньги и ценности, они связывали и пытали пострадавших, от полученных травм двое из них скончались", – говорится в сообщении.

Как установила полиция, злоумышленники – ранее судимые за тяжкие преступления жители Львовской и Ривненской областей и города Киева. Они тщательно готовились к преступлениям и совершали их по утвержденному сценарию.

Читайте такжеРасстрел отдыхающих в Чернигове: банду преступников отправили за решеткуАвтомобили, которые использовались во время совершения этих преступлений - сжигали. Кроме того, они уничтожали все вещественные доказательства, которые могли вывести на эту группировку.

Во время следствия оперативники и следователи следственного управления полиции Львовщины получили доказательства причастности злоумышленников к шести фактам преступной деятельности – кражам, разбойным нападениям на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей.

Фигуранты завладели денежными средствами на общую сумму свыше 12 млн грн. Во время вооруженных нападений потерпевшие подвергались пыткам, в результате чего двое граждан скончались.

Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО. Злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что во Львовской области правоохранители пытались задержать водителя, нарушившего правила дорожного движения. Однако мужчина не остановился по требованию полицейских и протаранил три патрульных машины.

Во время погони нарушитель резко тормозил и сдавал назад. Таким образом он протаранил три служебных автомобиля и травмировал четырех полицейских. Водителя удалось остановить лишь применив оружие – копы попали в колесо его машины.

Позже выяснилось, что беглец – 35-летний депутат Мостисского горсовета. Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Автор: Татьяна Герасименко