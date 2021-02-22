Во Львове в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома погибли два человека.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
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Согласно информации, пожар произошел вечером 21 февраля в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома по ул. Гипсовой, 16.
«В квартире обнаружены тела двух человек: 1959 и 1962 г.р.», - говорится в сообщении.
Отмечается, что огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 4 кв. м, повреждены стены на площади 8 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения на место пожара не вызывались.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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