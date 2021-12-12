Всех пострадавших детей осмотрели медики, четверых – госпитализировали.

В городе Новояворовск (Львовская область) 10 детей обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. У всех детей были симптомы отравления.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, ЧП произошло 11 декабря. Около 21:00 к медикам обратились 10 детей, которые днем находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" (ул. Тараса Шевченко, 5) в Новояворовске.

Читайте такжеНа Буковине младенец погиб в результате отравления угарным газом"Всего в приемное отделение КНП "Новояворовская районная больница им. Ю. Липы" Яворовского района с жалобами на плохое самочувствие обратились 10 детей, четверо из которых госпитализировали. Медики расценивают их состояние как удовлетворительное. Предварительный диагноз, установленный медиками, – "отравление неизвестным веществом", – сообщили в департаменте Львовской ОГА.

Причины и обстоятельства отравления – устанавливают. О происшествии сообщили соответствующим службам.

Ранее стало известно, что в Одессе школьница отравилась "коктейлем" из колы и антисептика. В сети появилась информация, что в школе №35 подростки решили пошутить и сделали 14-летней однокласснице ядовитый "коктейль".

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Автор: Мирослава Бзикадзе