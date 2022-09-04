Мужчину с признаками наркотического опьянения, который сначала приставал к прохожим на улице, все же задержали.

Во Львове мужчина бросил две гранаты в патрульных, которые приехали его задерживать.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Львов. Вроде бы обычный вызов о неадекватном мужчине, который пристает к прохожим. Но все с первых секунд пошло как в боевике. Однако, к сожалению, это не кино", - рассказал он.

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По словам Билошицкого, мужчина с признаками наркотического опьянения бросил в сторону полицейских гранату, а через мгновение бросил и вторую в салон служебного автомобиля.

"Быстро вызвали подкрепление и вместе задержали гренадера... Это счастье, что никто не пострадал. Этот вопиющий случай показывает, что в тылу надо быть еще бдительнее... и опасность может ожидать везде. Как и война у нас на всей территории государства, а не только в определенных областях", - подчеркнул он.

Ранее на Киевщине 7-летний мальчик залез в электротрансформатор и получил многочисленные ожоги и травмы, он в реанимации.

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