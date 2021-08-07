Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован.

Во Львове в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован водитель электросамоката.

Как сообщили в полиции Львовской области, авария произошла 6 июня на улице Княгини Ольги.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя. Авария произошла недалеко от пешеходного перехода.

Водитель электросамоката получил телесные повреждения, он госпитализирован в реанимационное отделение.

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Автор: Светлана Закелова