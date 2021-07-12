В результате инцидента мужчина получил ожоги рук и лица, его госпитализировали в ожоговый центр.

В Киеве в квартире многоэтажки загорелся электросамокат, который в это время заряжался.

Инцидент произошел сегодня утром на проспекте Героев Сталинграда 6, сообщает ГСЧС Украины в городе Киеве.

"12 июля в 09:44... поступило сообщение о пожаре на просп. Героев Сталинграда, 6, корп. 3, что в Оболонском районе столицы. Как выяснилось, в коридоре одной из квартир на 7 этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамоката. По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом", - говорится в сообщении.

В квартире живут мужчина и женщина, они в это время находились в комнате и смогли самостоятельно покинуть помещение. В результате инцидента мужчина получил ожоги рук и лица, его госпитализировали в ожоговый центр.

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"В 10:22 пожар ликвидировали. В результате возгорания сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры", - отметили спасатели.

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Автор: Александр Топчий