Всего из пылающего дома эвакуировали 13 человек.

На улице Хорватской во Львове загорелся четырехэтажный жилой дом. Очаг возгорания - квартира на втором этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

К моменту приезда спасателей из окон квартиры шел дым. Пожарные спасали людей в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

"Люди из-за задымления на верхних этажах вышли на балконы и звали на помощь. Спасатели с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 7 человек, из них 4 - дети", - говорится в сообщении.

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Всего из дома были эвакуированы 13 человек. К ликвидации пожара привлекалось 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

"В результате возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы", - добавили в ГСЧС.

Ранее УНИАН сообщал, что в горном селе Самакова Черновицкой области ночью сгорела деревянная церковь.

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