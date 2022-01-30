Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли спасти храм.

В горном селе Самакова Черновицкой области ночью сгорела деревянная церковь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН местные жители, деревянный храм в горном селе загорелся около трех часов ночи.

Сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия, однако спасти церковь им не удалось. Кроме деревянного храма дотла сгорела также колокольня.

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По словам местных жителей, усложняли ситуацию с тушением огня также погодные условия, ведь посреди ночи в селе поднялся сильный ветер.

Сейчас инцидент с возгоранием церкви расследуют сотрудники полиции.

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