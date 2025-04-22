Суд удовлетворил требование прокуроров о взятии подозреваемого под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива, которого подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу, суд отправил под круглосуточный домашний арест до 20 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев24, ссылаясь на сегодняшнее решение Голосеевского райсуда Киева относительно меры пресечения Прокопиву.

Подозреваемый должен носить электронный браслет. Отмечается, что круглосуточного домашнего ареста на два месяца требовали прокуроры.

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Зато адвокаты Прокопива заявили, что считают эту меру пресечения несоразмерной. Обвинения против чиновника защитники называют безосновательными.

Дело против заместителя Кличко

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Прокопиву объявили подозрение. В Офисе генерального прокурора сообщили, что подозрение вручено из-за содействия в незаконном выезде за границу мужчин под видом перевозки гуманитарных грузов и в неоднократном несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 2 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 362 Уголовного Кодекса Украины).

По данным полиции Киева, Прокопив помогал военнообязанным выехать в страны Европы под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия, которое якобы должно было доставить дизельное топливо для Вооруженных сил Украины и гуманитарных нужд столицы. С мая по июнь 2022 года по согласованию заместителя председателя КГГА, с использованием его цифровой подписи, разрешение на пересечение границы получил 31 человек.

Прокопив является также фигурантом расследования Bihus.Info по выводу из коммунальной собственности и выкупу по заниженным ценам ряда объектов.

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