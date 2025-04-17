Владимир Прокопив подозревается в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.

Заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Владимиру Прокопову вручили подозрение. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозрение вручили сегодня утром представители СБУ и Национальной полиции.

"Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - сообщили источники.

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Больше деталей сообщат позже правоохранители.

В октябре 2024 года в расследовании Bihus.Info говорилось о том, что в окружении Владимира Прокопива есть лица, которые стали владельцами ряда объектов, которые были выведены из коммунальной собственности и выкуплены по заниженным ценам. Речь идет о земляках Прокопива из Ивано-Франковска - Александре Поштарюке и Андрее Стеценко. Они прямо или косвенно являются владельцами: 300 кв метров офисных помещений в центре Киева, земельного участка на Соломенке, заброшенных зданий на территории "Экспоцентра Украины", на Трухановом острове и возле озера на Теремках и тому подобное.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко уволил ряд топ-чиновников Киевской горгосадминистрации на фоне резонансного расследования о земельной коррупции в столице.

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