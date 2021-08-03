Сотрудники службы спасения сняли пожилую женщину, которая выпала из окна в пригороде Тернополя и повисла этажом ниже, и в целости и сохранности передали ее медикам.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Инцидент произошел 3 августа на улице Сечевых Стрельцов в городе Теребовля.
При неуказанных обстоятельствах 81-летняя женщина выпала с балкона последнего этажа пятиэтажного здания, но зацепилась за бельевые веревки этажом ниже.
Очевидцы случившегося обратились по номеру 101 и вызвали спасателей.
По прибытии один из них страховал выпавшую старушку от падения, поддерживая ее, пока остальные не установили выдвижную лестницу и не добрались до нее.
Процесс спасения сняли прохожие:
Обессиленную женщину сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.
Напомним, в июне шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы.
А на днях аналогичный инцидент повторился в Днепре, где выпавшего из окна шестилетнего ребенка госпитализировали с ушибом головного мозга.